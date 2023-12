Grande partecipazione per il service nazione” Sight for Kids” organizzato dal Lions Club di Sant’Agata Militello, presieduto dall’architetto Sandra Russo, che ha consentito di effettuare 87 screening visivi gratuiti. Si tratta di un service nazionale del Multidistretto Lions 108 ITALY nel garantire uno screening gratuito dell’ambliopia (occhio pigro) nei bambini fra i 0 ed i 6 anni.

“Le attività di screening visivo “Sigh for kids”-precisa la presidente Russo- sono state poste in essere in due giornate nelle scuole dell’infanzia dell’Istituto comprensivo “G. Marconi”, che ha tre plessi nel comune di Sant’Agata, uno ad Alcara Li Fusi ed uno a Militello Rosmarino, tutti guidati dal dirigente scolastico Ingegnere Antonino Macula. “In totale sono stati visitati 87 bambini – afferma la presidente santagatese- di cui 10 in codice rosso e 18 in codice giallo. Le visite sono state effettuate della delegata distrettuale, Dottoressa Maria Briguglio, oculista pediatrica e dell’ortottista, Dottoressa Maria Luisa Monteleone, che l’architetto Russo e tutti i soci del Club ringraziano per la fattiva collaborazione”.

“Per codice giallo – spiega l’oculista Briguglio- significa che i piccoli pazienti hanno un problema visivo che probabilmente richiede o richiederà occhiali, ma presumibilmente non vi è l’ambliopia o cosiddetta pigrizia dell’occhio, ma è opportuno fare un ulteriore visita per controllare la retina e l’eventuale possibilità di altre patologie visive. Per codice rosso invece s’intende che i bambini ragionevolmente abbiano problemi di vista e che si debba impostare una terapia per arginare il rischio di ambliopia”.

“Ringrazio – conclude la presidente Russo – il dirigente scolastico Ing. Macula, i medici oculisti, le maestre e tutti i piccoli pazienti”. Già il mese scorso era stato effettuato lo screening visivo gratuito sugli alunni delle scuole elementari dell’istituto comprensivo Marconi . Il prossimo evento organizzato dalla presidente Russo , nel salone S. Giovanni Paolo II a Rocca di Capri Leone si svolgerà il prossimo 9 dicembre in occasione della giornata di prevenzione Ictus cerebrale, con l’intervento di illustri relatori come il delegato distrettuale , dott. neurologo Franco Di Maria, componente del direttivo del sodalizio di servizio santagatese. L’evento sarà aperto al pubblico.