Patti: convegno su “Israele e Palestina, (im) possibile convivenza? Storia di due popoli e di un territorio

Venerdì 15 dicembre, alle ore 18.30, nella sala comunale di piazza Mario Sciacca a Patti, il centro “Massimiliano Kolbe” di Patti, ha organizzato un convegno sul tema: “Israele e Palestina, (im) possibile convivenza? Storia di due popoli e di un territorio.

Un incontro di grande attualità, mentre è in atto il conflitto in Medioriente, un modo per conoscere la storia di uno dei siti più martoriati del mondo, per una guerra che, di fatto, non è mai cessata, anche in tempi di pace.

Sarà relatore don Liborio Di Marco, docente di Nuovo Testamento alla facoltà di teologia di Sicilia Palermo.