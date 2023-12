Musica e solidarietà per i bambini profughi ucraini con la cantante Kamaliya: cena di gala alla Marina del Nettuno e spettacolo per Vetrina TV all’Auditorium di Pace del Mela

Musica e solidarietà per i bambini profughi ucraini con la cantante Kamaliya, già miss mondo eletta nel 2008, ospite a cena della comunità messinese del martoriato paese dell’est e della trasmissione “Magnifica Sicilia Show” di Vetrina TV nell’Auditorium di Pace del Mela. La star, in patria, è molto impegnata socialmente e nella difesa dell’unità nazionale, sino a diventare portavoce di pace in giro per il mondo. Miss Mondo Ucraina Kamaliya è stata al Marina del Nettuno per una cena di beneficenza a favore dei bambini colpiti dalla guerra. Ha emozionato intonando l’inno ucraino, ha elargito sorrisi e ha firmato autografi. La Miss Mondo Ucraina Kamaliya, adesso cantante pop di successo, è stata la testimonial d’eccezione e la risposta dei messinesi è stata forte. L’iniziativa di Padre Giovanni Amante, parroco della Chiesa ortodossa di San Giacomo Apostolo con l’associazione “Arca senza confini” è pienamente riuscita. A creare l’atmosfera con un elegante sottofondo musicale al pianoforte il maestro Giulio Decembrini, e lo chef Pasquale Caliri ha firmato il menu di gala che comprendeva una degustazione completa. I proventi della serata saranno destinati alle vittime del conflitto. Dallo scoppio della guerra, la Chiesa ortodossa messinese ha assistito la popolazione coinvolta inviando cibo, supporto e medicinali ed offrendo ospitalità anche nella nostra città a numerose famiglie di rifugiati. Musica protagonista la sera del 29 novembre del programma di Vetrina TV “Magnifica Sicilia show” presentato da Francesco Anania nel gremito Auditorium di Pace del Mela, dove Kamaliya si è esibita con il suo vasto repertorio in maniera particolare per le comunità di ucraini residenti in tutta la Sicilia, ed ha coinvolto i presenti in uno spettacolo applauditissimo. Da “You Gimme Lovin’” al recente “Time Out” al commovente “Be Brave, Like Ukraine”. Ricevendo tanti omaggi floreali accessoriati dei colori giallo e azzurri e i ricordi con gli omaggi di questa permanenza in Sicilia, in primis dalla Dott.ssa Viktoriya Prokopovych, Presidente del Dipartimento C.A.B.A. Ucraina a Palermo, Coordinatrice per la Sicilia Occidentale del Consolato Generale dell’Ucraina a Napoli, dall’assessore del Comune di Pace del Mela Andrea Trio che ha portato i saluti dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Mario La Malfa, dell’editore musicale Giovanni Torre della GTStudio Recording Publishing che l’ha ospitata, e di Vetrina TV che ha organizzato l’evento nella struttura comunale pacese della Fondazione Teatro del Mela guidata da Sergio Campanella, pronta allo start con la nuova e ricca stagione di appuntamenti di un cartellone che prevede, tra l’altro, la presenza di Teo Mammucari, Barbara De Rossi e Gianfranco Iannuzzo.