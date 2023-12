Drammatico incidente sulla A20 nei pressi di Acquedolci. Operaio gravemente ferito, perde un arto. È in pericolo di vita

Grave incidente sulla A20 Messina-Palermo, nei pressi di Acquedolci, in direzione della città dello Stretto.

Il sinistro si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi: a scontrarsi un furgone e un mezzo pesante che si trovava ai margini della carreggiata. L’impatto è stato violentissimo; tre persone sono rimaste ferite, di cui una in maniera molto grave: si tratta di un operaio di circa 40 anni, che purtroppo ha perso un arto ed attualmente si trova in pericolo di vita. L’uomo si trova all’ospedale di Patti, inizialmente si era pensato ad un trasferimento in elisoccorso a Messina, ma le sue condizioni al momento non lo consentono.

Sul posto sono giunti ambulanze con i medici del 118 e la Polizia Stradale di Sant’Agata di Militello, che indaga sulla dinamica dell’incidente.