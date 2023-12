Oliveri: dal 15 dicembre chiuderà l’area di servizio “Tindari Nord”?

Dal 15 dicembre, se la vertenza in atto non dovesse risolversi in senso positivo, chiuderà l’area di servizio “Tindari Nord”; dunque, niente più ristoro, niente più distribuzione di carburanti nel sito localizzato sulla A/20, nel territorio di Oliveri, direzione Palermo.

Questo significa che, dal 15 dicembre, chi soprattutto dovrà rifornirsi di carburante deve stare molto attento, perchè, dopo l’area di servizio di Villafranca, la più vicina sarà ora quella di Termini Imerese.

Ieri infatti è stato ufficializzato questo passaggio – cioè la chiusura dell’area di servizio ed il trasferimento dei dodici dipendenti verso altre aree di servizio autostradali siciliane o del Nord.

Una circostanza che è strettamente legata ai precedenti bandi che sono stati formalizzati dal consorzio autostrade; scaduti gli appalti dal 2004, le nuove gare sono state ufficializzate nel 2021 e sono andate deserte, per cui si è proceduto a darle in concessione.

Su questi passaggi Autogrill aveva presentato ricorsi al Tar, contestando i bandi. Forse, tra le altre, le questioni vertevano anche sui periodi di gestione che le aziende avevano giudicato troppo brevi, ai fini del loro investimento?

Nelle more della celebrazione delle nuove gare, ci sono le fibrillazioni di dodici lavoratori e delle loro famiglie, che vivono l’incertezza del loro futuro, sia riguardo alle possibili destinazioni, come anche ad un lavoro con un contratto part-time.

E l’incontro con il consorzio autostrade chiesto già da svariati giorni da Mario Rampulla, segretario territoriale Confial di Patti? Di questo, nonostante precedenti rassicurazioni che si sarebbe celebrato nella settimana ormai prossima a concludersi, non si sa nulla e Rampulla, verificato il mancato riscontro, ha intenzione di programmare un’azione di protesta.