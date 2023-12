Sant’Agata Militello, chiude reparto di ostetricia. Sindaci del distretto D31 a confronto per salvare l’ospedale

Da questa mattina l’ambulatorio di ostetricia e ginecologia dell’ospedale di Sant’Agata Militello sarà chiuso. L’unica ginecologa rimasta, infatti, è stata trasferita all’ospedale Fogliani di Milazzo, con ordine di servizio di mobilità temporanea valido per 30 giorni, disposto dall’ASP Messina.

Ultimo atto di uno svuotamento continuo di ciò che era rimasto in piedi del reparto nascite, chiuso nel 2019, ossia l’erogazione di prestazioni ambulatoriali. Ennesimo colpo per il nosocomio santagatese, da anni ormai oggetto di continui depotenziamenti. Una morte lenta, apparentemente inarrestabile, con spostamenti di personale e ulteriori reparti che ora sono a rischio chiusura.

Un’emergenza a cui far fronte senza ulteriori indugi, con azioni forti e coordinate e soluzioni realistiche, come è emerso ieri dall’incontro dei sindaci del distretto sanitario D31, riuniti, su sollecitazione del sindacato Nursing Up, nell’aula consiliare del municipio santagatese.