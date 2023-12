Massimo Cannavò è il nuovo Comandante della Polizia Municipale di Messina

Si è insediato stamani Maurizio Cannavò che, da lunedì prossimo, assumerà ufficialmente il comando della Polizia Municipale di Messina. Ancora ricopre lo stesso incarico a Ragusa ma presto, si occuperà solo della città dello Stretto. Grande esperienza, soprattutto nel settore della formazione infatti, per 8 anni ha fatto parte del consiglio di amministrazione regionale della commissione formazione.

Si è anche occupato della riforma della polizia locale anche se, a livello governativo in passato, l’argomento non ha trovato adeguata considerazione. È reduce da un incontro a Bergamo insieme agli altri colleghi ed ai sindaci delle città metropolitane dove, la riforma è stata posta al centro dell’attenzione e, nel prossimo incontro, farà parte dell’ordine del giorno. Particolarmente soddisfatto il Sindaco Basile il quale ha parlato “di mobilità urbana come elemento essenziale per dare un volto nuovo alla città”; l’assunzione di 100 vigili urbani, ha proseguito Basile, “rappresenta un altro tassello importante per contribuire a diffondere il concetto che la città, bisogna viverla a 360° rispettando tutti, soprattutto le persone con disabilità che non possono vedersi privati del parcheggio a loro riservato, a causa dell’inciviltà di alcuni automobilisti”.

Infine, il sindaco Basile ha voluto rivolgere un ringraziamento particolare al Comandante Giovanni Giardina, comandante della polizia municipale e vice comandante di quella municipale per l’intenso, qualificato e convinto lavoro svolto a servizio dei cittadini messinesi e della città. Presenti alla presentazione del comandante Cannavò, anche il Vice Sindaco Salvatore Mondello, l’assessore Massimiliano Minutoli, il direttore generale Salvo Puccio, il Presidente del Consiglio Comunale Nello Pergolizzi ed il cappellano della polizia municipale Padre Gianfranco Centorrino.