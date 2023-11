La Cisl FP chiede soluzioni per salvare l’ospedale di Sant’Agata Militello

Futuro quanto mai incerto per l’ospedale di Sant’Agata di Militello. Questo il tema al centro dell’assemblea organizzata ieri dalla CISL FP, pronta a scendere in campo con ogni strumento, per scongiurare dopo il punto nascita, la chiusura di altri reparti, impossibilitati a mantenere i Lea, livelli essenziali di assistenza, e alla luce della netta contrapposizione di alcune sigle sindacali alla convenzione con la fondazione Giglio, attualmente sospesa. Intanto, nel pomeriggio di oggi i sindaci del distretto sanitario 31, si siederanno ad un tavolo tecnico per discutere sul da farsi.