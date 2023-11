Brolo – Aria di Natale, il 3 dicembre il Gran Galà del Panettone

Amanti del dolce, è giunto il momento di deliziare i vostri sensi e immergervi in un’esperienza straordinaria!

Il 3 Dicembre 2023, Brolo si trasformerà nella capitale indiscussa del gusto con il tanto atteso Gran Galà del Panettone.

Dove?

Sul corso principale di Brolo, dove l’arte pasticcera si fonde in modo magico con l’atmosfera festiva, creando un connubio unico di tradizione e dolcezza.

Quando?

A partire dalle 18.00, Brolo, già illuminata dalle luci natalizie si riempirà di profumi irresistibili, accogliendo tutti coloro che desiderano immergersi in un mondo incantato di dolcezza e festa.

Cosa vi aspetta?

4 “Mastri” Pasticceri:

Veri artisti della pasticceria brolese saranno pronti a stupirvi con creazioni uniche, vere opere d’arte commestibili.

Spettacoli Musicali:

Lasciatevi trasportare dalle note avvolgenti mentre gustate delizie senza pari, creando un’atmosfera magica e coinvolgente.

Degustazioni:

Assaggiate e innamoratevi dei vari tipi di panettone, autentici capolavori di gusto e tradizione, preparati con maestria dai talentuosi pasticceri locali.

Shopping:

Approfittate dell’occasione per scegliere regali golosi e di alta qualità, portando a casa un pezzo di questa festa indimenticabile.

Un evento straordinario che celebra il gusto, la musica e il divertimento, ideale per famiglie, amici e tutti gli amanti dei dolci.

Il galà, secondo le parole di Nuccio Ricciardello, assessore al turismo, è organizzato con cura dal Comune di Brolo in collaborazione con l’Associazione Carristi Carnevale Brolese. E l’assessore aggiunge che questo evento non solo promette di essere un appuntamento imperdibile per riscoprire e celebrare l’alta pasticceria artigianale locale, ma è anche l’evento che dà il via alle festività natalizie.

Un cartellone ricco di idee, spunti e sorprese per rendere il Natale Brolese del 2023 un momento davvero speciale.

Per maggiori informazioni, non esitate a contattare l’ufficio turistico comunale al numero 0941.561224.

Non perdete l’opportunità di partecipare a questo straordinario Gran Galà del Panettone a Brolo, un’occasione unica per celebrare il connubio perfetto tra gusto e tradizione durante le festività natalizie.

Tra gli appuntamenti di un programma di eventi ancora work in progress:

a seguire del GRAN GALA’ DEL PANETTONE – con l’accensione dell’Albero

Da venerdì 8 a domenica 10 dicembre

il Villaggio di Natale in Piazza Dante con l’animazione Boom Boom

Mercoledì 13

alle 20,00 A tavola con le tradizioni: a Cuccia – in c.da Lacco – a cura dell’associazione Contrade Insieme

Sabato 16

alle ore 20,30 “U Tizzuni di Natale” nel quartiere Sottogrotte

Domenica 17

Dalle ore 17,00 per le vie del centro storico il Presepe Vivente a cura della Pro Loco

Sabato 23

alle ore 18,00: “Cantare è Vita” il Saggio musicale, alla Rita Atria, curato da Paolo D

alle 21,00: Concerto in Piazza Piazza Roma a cura della Pro Loco e dell’associaizone Aria Frisca

Martedì 26

Dalle ore 16,00 la Tombolata al Palatenda

da mercoledì 27 a venerdì 29

dalle ore 18,00 La Piazza di Natale (Degustazioni e Food) in Piazza Dante a cura dell’Ass. Music Art

Sabato 30

alle ore 21,00: A Christmas Praise nella Chiesa Madre

Domenica 31

dalle ore 24,00 il Veglione di Capodanno al Palatenda

Il programma prevede incontri di lettura di fiabe bambini e incontri conviviali con gli anziani (al salotto d’argento).

Il 2 Gennaio

alla sala Rita Atria, alle 18,00, anteprima del programma natalizio con la presentazione del libro di Salvatore Gentile: Il Giardino di Bianca.