Gioiosa Marea, approvato il progetto esecutivo per la sostituzione della condotta idrica ai serbatoi comunali

Con una apposita delibera di Giunta, l’Amministrazione Comunale di Gioiosa Marea ha approvato il progetto esecutivo relativo ai “lavori di sostituzione delle tubazioni di adduzione ai vari serbatoi dell’acquedotto intercomunale a servizio del Comune”.

Per questo intervento, il Comune di Gioiosa Marea ha ottenuto dal Ministero dell’Interno i fondi per coprire le spese di progettazione.

L’importo complessivo del progetto ammonta a 1 milione 650mila euro e i lavori da realizzare prevedono la sostituzione integrale della condotta idrica esistente con tubazioni in polietilene che possiedono caratteristiche superiori rispetto ai materiali tradizionali, minimizzano le perdite e gli interventi di manutenzione futuri e non alterano le qualità organolettiche dell’acqua.

“La sostituzione delle tubazioni idriche rientra nella progettualità che questa Amministrazione ha avviato sin dal suo insediamento – commenta il Sindaco Giusi La Galia. Siamo già al lavoro per intercettare i fondi necessari per realizzare questo intervento che è assolutamente necessario in considerazione delle perdite che si registrano un po’ su tutta la rete a causa della sua vetustà e che causano periodici disservizi”.