Visita del Vescovo Mons. Guglielmo Giombanco all’Istituto Comprensivo n. 2 ‘G. Marconi’ di Sant’Agata di Militello”

Oggi Martedì 28 novembre, l’Istituto Comprensivo n. 2 “G. Marconi” di Sant’Agata di Militello ha vissuto momenti di gioia e grande emozione con la visita del Vescovo della diocesi di Patti, Monsignor Guglielmo Giombanco. L’evento, inserito nell’ambito del progetto “IL FUTURO INIZIA OGGI, NON DOMANI San Giovanni Paolo II”, ha rappresentato un’occasione unica di crescita, riflessione, dialogo e scambio culturale.

Il dirigente dell’Istituto, l’Ing. Antonino Macula, ha accolto con entusiasmo Sua Eccellenza, sottolineando l’importanza di unire la crescita accademica alla formazione etica e spirituale degli studenti. La visita è stata preparata con grande coinvolgimento dai docenti e dagli allievi, creando un momento di condivisione e armonia. L’incontro ha avuto inizio alle 9:00 per la scuola secondaria di primo grado e alle 10:00 per la scuola primaria, offrendo uno spazio dedicato alle specifiche esigenze di ciascun ciclo di istruzione.

Gli alunni, il personale docente e non docente hanno accolto Monsignor Guglielmo Giombanco con entusiasmo. Un lungo applauso ha accompagnato l’ingresso del Vescovo in palestra, dove gli studenti, diretti dalla professoressa Maria Fustaneo, hanno manifestato la loro gioiosa accoglienza eseguendo l’Inno alla gioia. Durante l’incontro, Monsignor Guglielmo si è intrattenuto con gli alunni, ascoltando riflessioni, rispondendo a domande sul senso della vita, sulle preoccupazioni degli adolescenti e su temi attuali. Ha sottolineato l’importanza dello studio come trasmissione di valori, non solo di conoscenze, incoraggiando i ragazzi a cercare sempre la bellezza, la bontà e la verità. L’incontro si è concluso con la benedizione da parte di Sua Eccellenza, che ha esortato i presenti a puntare sempre in alto e a non accontentarsi di una vita banale. L’Istituto ha donato al Vescovo un cesto per le opere di carità della diocesi a sostegno dei più bisognosi.

L’Istituto Comprensivo n. 2 “G. Marconi” ha ringraziato Monsignor Guglielmo per le parole illuminanti, gli spunti di riflessione e i doni di grazia lasciati. All’incontro erano presenti i docenti dell’istituto, i sacerdoti padre Daniele Collovà, padre Mario Raneri, padre Enzo Vitanza e il presidente del Consiglio d’istituto, Nicoletta Parrino. L’evento è stato coordinato con dedizione dai docenti Fabio Catina e Paolo Carlozzo.

L’evento si preannuncia come un momento straordinario di arricchimento e crescita, confermando l’impegno dell’Istituto Comprensivo n. 2 “G. Marconi” nel plasmare cittadini consapevoli e responsabili, pronti ad affrontare il futuro con spirito critico e cuore aperto.

Maria Vitale