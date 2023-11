Serie B Interregionale, girone H: Nella 10^ giornata nessuna sorpresa

Tutto come pronostico nella 10^ giornata di campionato in serie B interregionale.

L’Infodrive mantiene il primo posto solitario a quota 18 battendo una buonissima Pall. Sala Consilina, 82-66 il risultato finale con i paladini che portano in doppia cifra quattro uomini, Gatti è il top score con 17 punti, per i campani il temutissimo Fraga si ferma a 7.

Mantengono la seconda posizione, a quota 16, la coppia Virtus Ragusa e Viola Reggio Calabria, la squadra di coach Recupido vince facile a Messina contro la Fortitudo, ultima a 0 punti, Brown firma 23 punti nel 88 a 67 finale.

I Reggini soffrono a Messina contro una mai doma Basket School, ma alla fine vincono 85 a 82, difesa asfissiante e contropiede non sono bastati agli uomini di coach Sidoti che hanno dovuto fare i conti con il solito Tyrtyshnyk e Mavric, 29 punti il primo e 19 il secondo, per i messinesi il figlio d’arte Di Dio ne realizza 22.

Al terzo posto la Siaz Piazza Armerina e la Next Casa Barcellona raggiungono la Pallacanestro Sala Consilina.

La Siaz battendo la Svincolati Milazzo 81-65 bissando il successo di Barcellona Pozzo di Gotto con il solito super Lagana che firma 31 punti dopo i 34 di 7 giorni fa e la NextCasa imponendosi a Catania contro il Cus, la squadra del longano senza lo squalificato coach Biondo in panchina, manda in doppia cifra ben 5 uomini con Federico Caroè che inizia a scaldare la mano, in vista del derby contro l’Orlandina, con 17 punti finali, la coppia etnea Villa – Vitosis ne realizzano 41, il primo 20 e il secondo 21.

Ed infine ritorna alla vittoria, dopo cinque giornate la Bim Bum Basket Rende che asfalta il Basket Castanea 90 a 60.

Adesso riflettori puntati all’ultima giornata del girone di andata che ci regala, dopo 10 anni, il derby NextCasa Barcellona – Infodrive Capo d’Orlando.