A Messina dall’1 al 3 dicembre la Coppa Italia ed il Campionato Italiano di Calcio Balilla Paralimpico

Messina ospiterà un’altra grande manifestazione sportiva che porterà, in riva allo Stretto, oltre 150 atleti più tecnici ed accompagnatori, provenienti da tutta Italia. Dall’1 al 3 dicembre, Coppa Italia e Campionati Italiani Assoluti di calcio balilla paralimpico presso il Pala Russello. Sempre più convinto della bontà del suo progetto politico, il sindaco Federico Basile “ha mostrato grande soddisfazione nel constatare, che molte federazione sportive, hanno scelto Messina per disputare manifestazioni di interesse nazionale ed internazionale”. Una citta che vuole promuovere non solo lo sport, ha detto Basile, “ma anche i valori dell’inclusione, dell’aggregazione e dell’amicizia”.

Messina città accogliente, ha concluso il sindaco Basile, “sia dal punto di vista umano che da quello prettamente sportivo grazie alla idoneità dei suoi impianti”. Un’opportunità per far conoscere il brand Messina, dando l’opportunità agli operatori turistici, di presentare le loro offerte. La manifestazione, è stata promossa dalla Federazione Paralimpica Italiana di calcio balilla (FPICB), la cui organizzazione è stata affidata alla Mediterranea Eventi Asd. Presenti all’incontro anche Massimo Finocchiaro, assessore alle politiche sportive, Francesco Giorgio delegato provinciale CIP Messina, Deborah Chillemi presidente del Comitato Regionale Sicilia AISM e Alfredo Finanze, presidente di Mediterranea Eventi. Collegato da remoto, Francesco Bonanno presidente della FPICB. L’assessore Massimo Finocchiaro ha affermato che Messina, “grazie alla disputa dei campionati italiani di calcio balilla paralimpico, mostrerà un’ottima immagine anche dal punto di vista turistico, che lascerà nel cuore di tutti i partecipanti, il desiderio di ritornare come turisti, per continuare a godere le sue bellezze culturali, paesaggistiche ed enogastronomiche”.

Questi campionati saranno veicolo per avvicinare più giovani allo sport creando momenti di sviluppo sociale e di inclusione. Il delegato CIP Messina Francesco Giorgio, non ha nascosto il desiderio che qualche atleta messinese possa coronare il sogno di conquistare una medaglia, anche del metallo più pregiato, nella sua città.