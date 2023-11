Sant’Agata Militello – Ottimi risultati per l’ASD Contact nella prima fase del Campionato Regionale Sicilia di Kickboxing

Domenica 26 Novembre 2023 si è tenuto a Catania il Campionato Regionale “Sicilia” prima fase di Kickboxing in cui tutti gli atleti Siciliani (quasi 600 iscrizioni) di questa disciplina sportiva si sono sfidati (la prima delle 2 prove previste) nelle varie specialità per potere accedere alle selezioni nazionali per far parte della squadra Italiana nelle competizioni internazionali. La prima parte della mattinata è stata caratterizzata da un evento giovanile sperimentale non agonistico in cui sono stati piccoli protagonisti i bambini dai 6 ai 9 anni. Bambini che con un sano agonismo si sono affrontati sia nella disciplina del Point Fighting (PF) che della Light Contact (LC) che nella Kick Light (KL)… imbardati di tutto punto con le protezioni previste dal regolamento Federkombat.

A fianco del Maestro Cirilla i nostri atleti: Gabriel Galati Pricchia, Mattia Gennaro, Ilenia Granà, Benedetto Morello, Crystel Orifici, Lorenzo Palazzolo, Giuseppe Russo Ciarra, Giorgio Urso hanno ottenuto tutti il primo posto nelle loro rispettive categorie.

Paolo Calcò nel PF ha ottenuto il terzo posto, Gaia Cartella nel PF ha ottenuto il secondo posto, Sebastiano Galati Pricchia sia nella PF che nella KL ha ottenuto il primo posto, Sara Granà nel PF ha ottenuto il secondo posto e il nella LC è salita sul gradino più alto del podio, Francesco Palazzolo nel PF ha ottenuto il terzo e nella LC ha ottenuto il primo posto, Lucrezia Piscitello nel PF ha ottenuto il quinto posto nella LC il terzo posto.

L’ASD Contact ha portato con sé anche Riccardo Di Lapi, nella sua prima gara istituzionale, che nella KL ha ottenuto il secondo posto.

Stanchi, ma soddisfatti, gli atleti del Maestro Angelo Cirilla sono rientrati a casa con un sorriso a 32 denti e avranno di che raccontare nei prossimi giorni ad amici e parenti, dando appuntamento alla prossima manifestazione sportiva della Federkombat dove ci piace ricordarlo il motto è “o si vince o si impara” così come ci piace ricordare che “la SICILIA UniC/Ta nello Sport”.