Il comune di Messina inaugura lo sportello di ascolto

Inaugurato lo Sportello di Ascolto per le dipendenti e i dipendenti del Comune di Messina. Insieme al Sindaco Federico Basile, l’assessora alle Pari Opportunità Liana Cannata, il Direttore generale Salvo Puccio, la presidente del CUG del Comune di Messina e la dirigente del Dipartimento Affari Generali Laura Strano. Lo Sportello di Ascolto è stato dedicato alla compianta Maria Antonella Cocchiara già assessora del Comune di Messina, apprezzata docente dell’Università di Messina, ha dedicato dedicata la sua vita alla difesa dei diritti delle donne.

Lo sportello di Ascolto, ha dichiarato il Sindaco Basile, “rappresenta un altro importante tassello verso il raggiungimento delle pari opportunità che l’amministrazione si è posta tra gli obiettivi prioritari”. L’assessora Liana Cannata ha voluto ricordare Maria Antonella Cocchiara che nel 2006, “ha dato vita al primo Comitato Pari Opportunità; ancora, ha rappresentato un punto di riferimento, sia a livello accedemico che politico, per tutte le donne che hanno sempre lottato per rivendicare i loro diritti e per il rispetto della dignità personale”.

Il direttore Salvo Puccio, ha ribadito finalità “che l’amministrazione porta avanti attraverso realizzazioni come il Centro di Ascolto”. Sede del Centro di Ascolto, un locale appositamente attrezzato per accogliere le dipendenti ed i dipendenti comunali che necessitano di trovare ascolto e possibili soluzioni alle loro piccole e grandi problematiche. Si trova al piano terra dell’ingresso di piazza Antonello, corridoio di sinistra, prima stanza sulla sinistra.

Aperto tutti i martedì dalle ore 11 alle ore 13; per accedervi, occorre prenotare l’appuntamento telefonando allo 0907722200. La psicologa riceve il mercoledì mattina, una volta al mese, sempre fissando appuntamento così come la Consigliera di Fiducia, che fornisce consulenza e assistenza, anche ai fini di una eventuale tutela legale, a chi denuncia di essere vittima di atti o comportamenti lesivi della dignità della persona. L’appuntamento può essere fissato anche inviando una mail a: ascolto@comune.messina.it; oppore: consfiducia@comune.messina.it.