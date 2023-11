Sant’Agata Militello, nuovo crollo sul lungomare. Danni nel tratto di Villa Falcone-Borsellino

Nuovo crollo sul lungomare di Sant’Agata di Militello, nel tratto a ridosso della Villa Falcone-Borsellino, a est di Piazza Peppino Impastato, in direzione Messina.

La mareggiata che ha sferzato la costa tirrenica nelle scorse ore ha causato l’ulteriore cedimento della banchina di sostegno del tratto in questione, già interessato in passato da evidenti fratture.

Una parte del marciapiede che costeggia il litorale é stata letteralmente strappata via dalla forza delle onde, mentre in un altro punto si é aperta una vera e propria voragine. Sul posto i tecnici del comune di Sant’Agata di Militello per valutare l’entità del danno e la polizia municipale.

*Notizia in aggiornamento