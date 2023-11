Capo d’Orlando – Apre in Piazza Matteotti il nuovo Mondadori Point. Oggi inaugurazione alle 18.30

Lo storico Point di Capo d’Orlando, dopo otto mesi di inattività, riapre i battenti sotto format e concept Mondadori Store, il più esteso network di librerie presente in Italia.

L’apertura ufficiale al pubblico – lunedì 27 novembre – sarà preceduta dall’inaugurazione che si terrà domenica 26 novembre dalle ore 18.30, con la presenza di alcune autorità locali.

«Siamo orgogliosi e onorati di riaprire il punto vendita di Capo d’Orlando, che è da sempre luogo d’incontro e rappresenta, dal 1965, un polo di riferimento per l’intero comprensorio», commenta l’affiliata Mondadori Store, Anna Emanuela Coci, ex proprietaria di una cartolibreria indipendente.

«Dopo una chiusura di otto mesi, grazie al supporto di Mondadori Store, daremo nuovamente vita alla libreria con impegno, passione, e determinazione. Intendiamo proporre ai nostri clienti un’ampia offerta, non solo di libri, ma anche di eventi culturali che intercetteranno tutti gli interessi del pubblico di zona», conclude Coci.

Il Mondadori Point orlandino, gestito in franchising, si inserisce nel più ampio progetto del network di creare veri e propri presidi culturali distribuiti su tutto il territorio italiano e offrire luoghi d’incontro e di aggregazione per le lettrici e i lettori di tutte le età.

Grazie a un team di librai professionisti che guideranno i clienti nelle scelte, assecondando i loro gusti di lettura, e grazie alla posizione strategica e centrale, che offre la possibilità di organizzare firmacopie e presentazioni letterarie, la libreria di Capo d’Orlando mette a disposizione del pubblico un polo esclusivamente dedicato al mondo dei libri, della cultura e dell’intrattenimento.

Il punto vendita – di circa 90 metri quadrati – pone principalmente il focus sul prodotto libro, con una selezione di circa 4.000 titoli, dai grandi classici ai best sellers, tra narrativa, saggistica e varia. E per i giovani lettori il format We are Junior, che include giochi didattici e libri illustrati per stimolare la fantasia con le storie più curiose, e l’innovativo reparto dedicato al fenomeno dei manga e dei fumetti Just Comics.

Ad ampliare l’offerta è presente anche un’area dedicata alla cartoleria, insieme a gift box, gift card e una selezione di eReaders.

La libreria di Capo d’Orlando è al servizio dei lettori anche online: i clienti potranno essere aggiornati su tutte le iniziative attraverso la pagina Instagram. Inoltre, potranno entrare in contatto con il punto vendita attraverso i servizi digitali di Mondadoristore.it per verificare la disponibilità di un libro, ordinarlo e ritirarlo in negozio, scegliendo da un catalogo di oltre 1 milione di titoli.

Il nuovo Mondadori Point si inserisce nel piano di rinnovamento e sviluppo continuo di Mondadori Store, la più estesa rete di librerie in Italia, con oltre 500 punti vendita diffusi dalle grandi città ai centri più piccoli.

Un presidio culturale attivo su tutto il territorio nazionale, online con il sito di e-commerce Mondadoristore.it e la formula bookclub, attraverso una proposta che affianca al libro – sempre al centro dell’offerta – esperienze di intrattenimento, eventi e servizi multicanale, raggiungendo ogni anno oltre 20 milioni di clienti.