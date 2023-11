Talent Kids, tra emozioni e sorrisi

La semplicità e il sorriso dei bambini hanno ancora una volta emozionato il pubblico di Talent Kids, il concorso nazionale organizzato dalla New Meta Event che mette in passerella i bambini di tutta Italia dai 4 ai 13 anni facendoli esibire nel canto, nella moda e nel ballo.

A Milazzo si è svolta la 4^ selezione per la Sicilia Orientale, con i piccoli partecipanti che hanno mostrato tutta la loro bravura sotto gli occhi attenti della giuria formata dalla Dott.ssa in scienze dell’educazione Donatella Manna, dalla scrittrice Anna La Rosa, dall’organizzatrice di eventi Anna Celi, dal Dottore Domenico Genovese e dall’impiegata nel settore pubblico Nunzia Calderone.

Il Casual, il costume e l’elegante sono stati i tre momenti dedicati alla moda, i bambini, seguiti dalla responsabile Nuccia Sottile, hanno sfilato con grande disinvoltura dimostrando passione e preparazione.

Per la sezione canto la voce straordinaria di Ilaria Bianchetti ha incantato il pubblico.

All’altrettanto eccezionale l’esibizione canora dell’ospite Ambra Ilacqua, già finalista regionale del concorso.

Alla fine tutti premiati con la giuria tecnica che ha voluto assegnare tre menzioni speciali a Riccardo Greco e Giulia Castorino per la moda e Ilaria Bianchetti per il canto.

La giostra di Talent Kids sarà di scena domani pomeriggio al Centro Commerciale Maregrosso di Messina dove saliranno tantissimi candidati pronti ad emozionarsi e ad emozionare.

Per partecipare chiamare la responsabile del concorso Nuccia Sottile al 339 8254709