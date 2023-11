Brolo – La “festa” per 21 dipendenti comunali andati di recente in pensione

L’aula consiliare di Brolo ha ospitato una cerimonia, sentita e partecipata, per salutare i 21 dipendenti comunali che nel corso di questo mandato amministrativo, dal 2019 al 2023, sono andati in pensione. Tra i festeggiati anche la dottoressa Carmela Stancampiano, segretaria comunale andata anche lei in pensione.

Nel suo breve saluto, il sindaco Giuseppe Laccoto ha ringraziato tutti gli ex dipendenti per la dedizione e la professionalità con cui hanno svolto il proprio servizio nei diversi settori della macchina comunale, dall’anagrafe ai lavori pubblici, dai servizi sociali all’istruzione ed al turismo.

“Ma tutte le varie divisioni del Comune lavorano e collaborano al fine di garantire un servizio utile alla comunità – ha ricordato il Sindaco. Siamo tutti componenti di un ingranaggio che, camminando e operando insieme, abbiamo l’obiettivo di garantire il benessere dei cittadini e la gestione efficiente delle risorse”.

Il Sindaco Laccoto, che ha voluto ricordare anche gli ex dipendenti scomparsi in questo periodo – Carmelo Fonti, Carmelina La Monica. Maria Giuliano e Angela Fogliani tanto per fare qualche nome – suscitando l’emozione della sala e l’applauso sentito.

Laccoto ha espresso gratitudine a tutti perché, con il loro lavoro, “hanno reso possibile che la collettività brolese possa vivere in un contesto ordinato, accogliente ed efficiente”.

Se Brolo è cresciuta in questi anni sotto il profilo della vivibilità, dei servizi, dell’accoglienza – ha detto il Sindaco – è grazie al vostro lavoro che magari spesso è passato inosservato, ma che senz’altro è stato prezioso per tutta la comunità brolese. Credo che dobbiate essere orgogliosi di ciò che avete fatto nella vostra attività lavorativa, del contributo che avete dato alla comunità”.

Ecco i nomi dei dipendenti comunali andati in pensione nel periodo dal 2019 al 2023:

Passarelli Damiano, Tumeo Carmela, Consiglio Vincenzo, Tripi Calogero, Svelti Giuseppe, Maniaci Costantino, Cardaci Salvatore, Fonti Maria, Pintaudi Lidia, Scaffidi Maria Signorina, Fabiano Anna, Castrovinci Rosa, Giuffrè Antonino, Pozzi Marisa, Scaffidi Militone Massimo, Princiotta Giovanna, Ricciardo Giuseppe, Giuliano Rosario, Tumeo Giuseppa, Fogliani Vincenzina