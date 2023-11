Brolo – Finanziato il completamento del cineteatro comunale

Con la delibera n. 465 del 22 novembre 2023, la Giunta Regionale, a seguito di richiesta del sindaco Giuseppe Laccoto, ha destinato 342.190,67 euro per l’intervento che , di fatto, servirà, a ultimare il progetto di riqualificazione del cinema comunale che, così, verrà trasformato in cineteatro e diventerà struttura modello e innovativa.

Il Sindaco Laccoto, che ha accolto con molta soddisfazione la notizia, ringrazia “il Presidente della Regione Schifani, l’Assessore Regionale alle Infrastrutture Aricò e l’intero Governo Regionale per la sensibilità dimostrata.

Il cineteatro sarà punto di riferimento per un pubblico ampio, intergenerazionale, a cui proporre una offerta culturale diversificata. Sarà un vero e proprio centro culturale multidisciplinare in grado di accogliere attività diversificate, quali musica, cinema, arti performative, incontri e formazione. Uno spazio pensato soprattutto per i giovani che avranno modo di sviluppare le proprie tendenze artistiche con corsi mirati, ma sarà una struttura in grado di ospitare grandi eventi, rassegne teatrali e di cabaret. Con il nuovo cineteatro, ma anche con il nuovo palatenda, per il quale i lavori sono in corso, vogliamo dare risposte da un lato ad un territorio ricco di contenuti ma carente di contenitori e dall’altro rispondere all’esigenza di aggregazione per i giovani e i meno giovani. Con i fondi per il completamento del cineteatro – conclude il Sindaco Laccoto – otteniamo l’ennesimo finanziamento nel settore delle opere pubbliche che ci consentono di dotare Brolo di strutture importanti destinate all’aggregazione, alla socializzazione e al richiamo turistico. Entro la fine dell’anno relazionerò su tutti i finanziamenti ottenuti destinati alla crescita economica e sociale di Brolo”.

Brolo, 24/11/2023