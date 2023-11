San Giorgio di Gioiosa Marea: respinta la richiesta di sospensiva sul ricorso per l’impianto da realizzare in contrada Cicero

La prima sezione del Tar di Catania ha respinto la richiesta di sospensiva dell’autorizzazione comunale adottata il 4 agosto scorso per realizzare una stazione radio base per la telefonia mobile a servizio del Gestore Iliad Italia spa, in località Cicero a San Giorgio di Gioiosa Marea.

I giudici avevano accolto la domanda di misura cautelare provvisoria, fissando per la trattazione collegiale della richiesta di sospensiva alla camera di consiglio di ieri 22 novembre.

Per i giudici “non appare sussistente il necessario fumus boni iuris alla luce della costante giurisprudenza”; secondo quando si comprende dall’ordinanza, al comune spetta il controllo sulla compatibilità dell’impianto a livello edilizio, riguardo invece alla tutela della salute ciò compete all’Arpa.

Al Tar si sono rivolti novanta residenti di San Giorgio di Gioiosa Marea, rappresentati dagli avvocati Mauro Aquino e Silvano Martella, opponendosi al comune di Gioiosa Marea e nei confronti di Iliad Italia spa, rappresentata dagli avvocati Filippo Pacciani e Valerio Mosca.

Adesso, mentre sarà fissata la data dell’udienza per discutere la vicenda nel merito, si sta valutando di impugnare l’ordinanza disposta ieri dal Tar, rivolgendosi al Consiglio di Giustizia Amministrativa.