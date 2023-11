Capo d’Orlando – “Op. Pecunia”, prescrizione e revoca del risarcimento in sede civile

Non doversi procedere per intervenuta prescrizione e revoca del risarcimento in sede civile che era stato deliberato in primo grado. E’ l’epilogo del processo “Pecunia 1”, su cui c’era stato il verdetto in primo grado del tribunale di Patti. Ora la Corte d’appello di Messina ha disposto la prescrizione per l’unico imputato condannato in primo grado e cioè Calogero Miraudo, difeso dall’avvocato Decimo Lo Presti.

Ma i giudici sono andati oltre, revocando anche la condanna al risarcimento in sede civile. In primo grado Il collegio giudicante del tribunale di Patti, presidente Scavuzzo, a latere Vona e Zantedeschi, aveva assolto Vincenzo Galati Rando, Benito Sgrò e Tindaro Ziino, perché il fatto non sussiste. L’unica condanna era stata emessa nei confronti di Calogero Miraudo: tre anni di reclusione, condanna ora azzerata del tutto in appello. Il processo è scaturito dall’indagine della polizia di Capo d’Orlando e prese le mosse dalle dichiarazioni dell’imprenditore Maurizio Valente, il quale nel 2009 aveva accusato di avere subito attività usuraia da parte di alcuni imprenditori locali.