Continua il maltempo in Sicilia. Dopo l’allerta gialla per la giornata di oggi, è stata diramata l’allerta arancione in tutta l’isola per giovedì 23 novembre, dal dipartimento regionale di protezione civile. Interessata in particolare la provincia di Messina, tra le più colpite.

Previste piogge anche a carattere di temporale. Da qui la necessità di prestare massima attenzione soprattutto a ridosso dei torrenti e nelle zone a rischio idrogeologico.