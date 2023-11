Maltempo in arrivo in Sicilia. Nella giornata di domani, 22 novembre, è stata diramata l’allerta gialla in tutta l’isola, dal dipartimento regionale di protezione civile. Interessata in particolare la provincia di Messina, tra le più colpite.

Previste piogge anche a carattere di temporale. Da qui la necessità di prestare massima attenzione soprattutto a ridosso dei torrenti e nelle zone a rischio idrogeologico.