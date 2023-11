Linea ferrata Messina-Palermo: inconvenienti tecnici, treni soppressi ed in ritardo

Dalle ore 04.50 di questa mattina si sono verificati problemi per chi doveva viaggiare con il treno. Sembra che questa notte inconvenienti tecnici abbiano prolungato i lavori di manutenzione sulla linea ferrata tra Rometta Messinese e Pace del Mela.

Questo ha provocato la soppressione di alcuni treni e ritardi sia per quelli in direzione Messina, che per quelli per Palermo.

Secondo l’ultimo aggiornamento pubblicato sul sito di Trenitalia, la circolazione è ancora rallentata, perchè prosegue l’intervento dei tecnici lungo la tratta. I treni Intercity e regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 30 minuti; questi ultimi possono subire limitazioni di percorso o cancellazioni.