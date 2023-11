Gioiosa Marea: incendio nei pressi del monte di Gioiosa Guardia

Un incendio si è sviluppato questo pomeriggio nella parte alta che sovrasta il territorio di Patti, ma che è più vicina agli impianti di ripetizione radio e video di Gioiosa Guardia nel territorio di Gioiosa Marea.

Il rogo, sviluppatosi dove nel mese scorso si erano verificati svariati incendi, deve essere piuttosto serio e per una vasta superficie, tanto da far richiedere l’arrivo di un canadair; sono stati svariati gli interventi dall’alto, con getti abbondanti d’acqua, per avere ragione delle fiamme.