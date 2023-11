Antenna del Mediterraneo: “Senza appello”, ospiti in studio e contributi esterni in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne

Antenna del Mediterraneo, in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, dedicherà a questo argomento una puntata di “Senza Appello” condotta da Salvatore Saccà, dalla sala Alibrandi del museo regionale di Messina. La trasmissione andrà in onda giovedì alle ore 20.50 ed in replica venerdì alle ore 14.30.

Saranno ospiti: Anita Siliotti, sostituto procuratore della repubblica Messina, Maria Antonietta Curtolillo, dirigente della Questura di Messina, Maria Gianquinto, presidente Cedav Messina, Cettina Miasi, presidente dell’associazione italiana degli avvocati per la famiglia e per i minori di Messina, Tiziana Vitarelli, docente di diritto penale dell’Università di Messina, Melania Mento, psicologa clinica dell’Università di Messina e Irene Stefanizzi, componente dell’associazione italiana degli avvocati per la famiglia e per i minori di Messina.

Sono previsti i contributi esterni del prefetto di Messina Cosima Di Stani e di Francesco Pira, docente di sociologia dell’Università di Messina.