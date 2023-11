Serie D: La Pallavolo Oliveri vince la terza partita consecutiva

Terza vittoria consecutiva per la Pallavolo Oliveri che mantiene la vetta della classifica del campionato di Serie D in compagnia di Acicatena e Volley96.

Un secco 3-1 il risultato finale contro il Team Volley Messina con i parziali: 19/25 – 25/23 – 25/10 – 25/17.

Prima della partita le due società hanno voluto ricordare la giovane Giulia, brutalmente uccisa nei giorni scorsi e nello stesso modo hanno voluto condannare ogni tipo di violenza e di femminicidio.

La partita ha regalato tante emozioni con un inizio da incubo per i padroni di casa, pessima ricezione e poca concentrazione fanno prendere i largo alla Team Volley che riesce a gestire il vantaggio accumulato e con merito chiude il primo set 25/19.

Le locali si svegliano nel secondo set ritrovando ritmo, una ricezione migliore e pur se con qualche affanno di troppo si impongono con il parziale di 25/13.

Ma è solo nel terzo set che la Pallavolo Oliveri riesce a scrollarsi di dosso tutte le paure e ad imporre il proprio gioco con una Martina Genovesi incontenibile che caricava il resto della squadra che chiudeva il terzo set sul 25/10 e il quarto 25/17.

Meritata vittoria per le ragazze di mister Di Mauro che a parte lo sbandamento iniziale hanno ben gestito la gara, ma i complimenti vanno anche alla Team Volley Messina per come ha interpretato la partita che ha tratti è stata spettacolare.

Una gran bella giornata di sport e di solidarietà che proietta la Pallavolo Oliveri ad un turno di riposo che servirà a ricaricare le batterie e presentarsi di nuovo tra le mura amiche tra 14 giorni contro le brave catanesi della Galpe Volley.