Presentata al Museo Regionale di Messina l’esposizione permanente “1908 CittàMuseoCittà” dedicata al terremoto che cambiò il volto alla Città dello Stretto

La ricerca del patrimonio perduto per riscoprire Messina prima del Terremoto del 1908; una mostra interattiva per mostrare una pagina della storia della città di Messina, un viaggio per ammirare tavole, tele, argenti, marmi, gessi, stoffe, acquasantiere bassorilievi, capitelli e tanto altro che sono stati recuperati subito dopo il terremoto del 1908, che ha raso al suolo la città dello Stretto e che rappresentano il ricchissimo patrimonio della Messina ante 1908.

Adesso, grazie all’allestimento voluto dal direttore del Museo Regionale di Messina Orazio Micali, potrà essere ammirato da chiunque non può fare a meno della storia e dell’identità di un popolo e di una città.

Alla presenza dell’Assessore Regionale ai Beni Culturali e all’Identità Siciliana, Francesco Paolo Scarpinato, all’Assessore Regionale al Turismo, Sport e Spettacolo, Elvira Amata e ad Antonio De Luca Capo gruppo del M5S all’ARS, il direttore Micalipresentando“1908 CittàMuseoCittà” ha dichiarato che dal giorno in cui ha ricevuto il finanziamento regionale 28 dicembre 2022, in dieci mesi è riuscito ad allestire una mostra permanente dando “vita” a dei reperti che per tantissimi anni erano stati dimenticati. Di quella Messina, ha proseguito Micali, “la ricostruzione ha conservato solo qualche elemento architettonico che rappresenta la Messina com’era”.

Comprendere il passato per capire come sarebbe stato il futuro senza perdere la propria identità. L’assessore Scarpinato ha voluto sottolineare che “il terremoto del 1908 ha provocato una frattura che ha interrotto quasi tre millenni di storia alla quale è seguita una ripartenza totalmente nuova”.

L’allestimento della mostra, ha proseguito Scarpinato, “è frutto di un lavoro sinergico dove ogni rappresentante politico, responsabilmente, ha voluto dare visibilità ad un patrimonio unico nel suo genere perché, le generazioni di oggi non devono sentirsi orfane”. Scarpinato ha affermato che “non esiste cultura senza turismo e non può esistere turismo senza cultura”. Concludendo, Scarpinato “ha annunciato l’intenzione del Governo Regionale Siciliano di intitolare il Museo di Messina a Maria Accascina nota storica dell’arte, ha diretto diversi musei, compreso quello di Messina”. Forse ai più sconosciuta, Maria Accascina napoletana di nascita, nella sua lunga vita ha organizzato mostre e pubblicato diversi testi culturali; è morta a Palermo nel 1979. Probabilmente l’annuncio dell’intitolazione del Museo di Messina alla Accascina verrà fatto il 28 novembre in occasione dell’inaugurazione della mostra.

Antonio De Luca parlamentare messinese del M5S, è stato il promotore della legge “sull’istituzione della Giornata della memoria per il terremoto di Messina”, successivamente, è riuscito a far ottenere un ulteriore finanziamento di 50 mila euro destinato alla mostra permanente sul Terremoto. De Luca ha mostrato grande soddisfazione “nel vedere che il 28 novembre, finalmente, il Museo darà vita alla mostra “1908 CittàMuseoCittà” perché rimanga sempre vivo quel tragico evento che ha cambiato la storia di Messina”. Infine, De Luca ha dichiarato che “in occasione della Giornata della Memoria il Museo di Messina insieme all’Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana,organizzeranno iniziative sia per ricordare il disastro del 1908 ma anche, i grandi gesti di solidarietà internazionale che hanno contraddistinto il soccorso ai superstiti nei giorni immediatamente successivi all’evento”.

A conclusione degli interventi, Elvira Amata assessore regionale al Turismo, allo Sport e allo Spettacolo, ha dichiarato che “in politica l’unione fa la forza. Al di là delle differenze ideologiche, quando si lavora nell’interesse della collettività, bisogna fare squadra affinché Messina possa tornare ai lustri del passato, nel segno della cultura e del turismo, elementi importanti che possono servire a migliorare l’economia della città.” L’esposizione “1908 CittàMuseoCittà” verrà allestita negli spazidell’ex sede del Museo Nazionale (ex Filanda Mellinghoff).

La mostra realizzata in collaborazione con Capitale Cultura, aprirà al pubblico martedì 28 novembre; gli allestimenti sono stati curati da Floridia Allestimenti, gli impianti elettrici e speciali sono di Gaetano Previti.