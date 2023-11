Morte di Attilio Manca: la famiglia attende e spera che si riaprano le indagini – Intervista a Fabio Repici

La presentazione del nuovo libro di Lucino Armeli Iapichino a Capo d’Orlando è stata un’occasione per per riportare al centro del dibattito la lotta alla mafia. Una battaglia ancora aperta, soprattutto per quanto riguarda la verità sulle stragi del ’92 e i depistaggi che hanno azzerato il lavoro di ricerca dei responsabili di molti delitti ad oggi irrisolti.

Ospite d’eccezione, l’avvocato Fabio Repici, penalista noto per essersi speso accanto ai familiari di vittime di mafia quali Nino Agostino e Graziella Campagna, per ricerca della verità. Attualmente Repici è impegnato per fare luce sulla morte dell’urologo barcellonese Attilio Manca. Una morte sospetta ed un caso controverso, su cui si è espressa anche la commissione nazionale antimafia, auspicando una riapertura delle indagini.