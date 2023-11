Imprenditore di Rocca di Capri Leone candidato al premio “Innovazione Sicilia”

C’è anche un imprenditore di Rocca di Capri Leone, candidato al prestigioso premio Innovazione Sicilia, che si terrà a Palermo il 24 novembre 2023 presso l’ecomuseo urbano mare memoria viva di Palermo.

Il dott. Giuseppe Russo Lacerna, presidente di ACEI (Associazione Consulenti Energetici Italiani) e del gruppo Green Solutions, specializzato sul territorio nazionale nell’efficientamento energetico, partecipa al premio con “Echo-1”, un albero artificiale che produce energia, ma anche acqua potabile e ioni negativi regalando benessere a chi staziona nei pressi, ma che può anche essere utilizzato nella prevenzione incendi o sorveglianza territoriale.

Saranno presenti all’evento, organizzato dalla Digitrend, l’intero team di sviluppo tutto siciliano, composto anche dal direttore di produzione Salvatore Cipriano, il designer Corrado Dovì ed Emiliano Longo, AD del gruppo.

Il Premio Innovazione Sicilia, promosso dall’Assessorato delle Attività Produttive della Regione Siciliana che ne riconosce la mission e la proposta di sviluppo e promozione,

nasce per valorizzare e promuovere il lavoro di aziende, enti e privati siciliani attenti all’innovazione, quale volano di crescita culturale, economica e sociale e per dare un riconoscimento a quanti fra loro si sono distinti in uno o più settori della Strategia Regionale dell’Innovazione- S3.

L’Innovazione non è intesa solo come tecnologia ma comprende ogni ambito dell’agire umano e può assumere diverse forme, tra cui l’innovazione strategica, di prodotto e organizzativa.

Il Premio Innovazione Sicilia, fin dalla prima edizione, premierà i progetti e le idee che, a partire dall’introduzione di novità nei processi produttivi, nei modelli organizzativi, nella gestione delle risorse umane e del territorio, hanno contribuito al miglioramento della qualità della vita e alla crescita economica e sociale in Sicilia.

Il Premio Innovazione Sicilia, rappresenta anche un’opportunità per creare un ambiente fertile per nuove iniziative e partnership tra quanti sono sensibili e attenti al valore dell’innovazione nel territorio

Le modalità di realizzazione del progetto di comunicazione saranno concordate con i vincitori sulla base delle loro specifiche esigenze.

Fra i progetti candidati, il Comitato Tecnico Scientifico e l’Evaluation Board ricercano e premiano le idee che abbiano generato un cambiamento significativo con l’introduzione di elementi innovativi distintivi, in tutte le sue forme, inclusi i seguenti aspetti: