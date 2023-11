Un incidente stradale si è verificato questo pomeriggio, intorno alle 18, sulla SS113 a Capo d’Orlando, tra Scafa e il bivio di San Martino.

A scontrarsi due auto: non si conosce ancora la dinamica del sinistro. Sul posto i Carabinieri per gli accertamenti e per dirigere il traffico, al momento bloccato. Intervenuta anche un’ambulanza del 118: sarebbero tre i feriti, ma non in maniera grave.