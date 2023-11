Ficarra – Sabato sarà “Sapori di San Martino”, tra tradizione e divertimento

Già dalle dieci del mattino di domani, Ficarra si prepara ad accogliere la gente dei nebrodi in una giornata all’insegna della tradizione e del buon cibo con l’evento “Sapori di San Martino”. Questo si terrà – Sabato 18 Novembre 2023 – nel nuovo parcheggio delle Logge.

L’iniziativa, frutto della collaborazione tra l’amministrazione comunale e l’entusiasmo dell’associazione “Ficarra 4.0” insieme ad altre organizzazioni e associazioni locali, è pensata per celebrare il ricco patrimonio culinario e culturale del territorio, con un’attenzione particolare alla valorizzazione dell’olio extravergine d’oliva, simbolo di prosperità economica e autenticità, delle castagne – prodotto fortemente stagionale – e del buon vino.

L’olio extravergine d’oliva

L’olio extravergine d’oliva, fiore all’occhiello dell’economia locale, sarà al centro dei laboratori allestiti per l’occasione e ci sarà l’occasione di assistere alla molitura delle olive direttamente nel frantoino comunale dove sono esposte anche le tante “etichette” che fanno, di buon diritto, Ficarra “città dell’olio”.

Così “Sapori di San Martino” diventa anche un omaggio speciale a questo prodotto, che oltre a rappresentare uno dei principali pilastri dell’offerta bio-gastronomica di qualità della zona, funge da ambasciatore promuovendo l’immagine sociale e turistica di Ficarra non solo in Italia.

Salvo Cappotto, presidente dell’Aps “Ficarra 4.0”, sottolinea l’impegno di tutti gli associati ( i cooperatosi sono otto aziende tutte del territorio) nel coinvolgere tutti, con un’attenzione particolare dedicati ai più giovani.

Gli alunni del comprensorio scolastico saranno coinvolti attivamente, con omaggi e degustazioni gratuite, promuovendo così la conoscenza delle radici culturali e culinarie del territorio fin dalla giovane età.

La giornata non si limiterà solo agli appassionati di gastronomia, ma offrirà una vasta gamma di intrattenimenti. Spettacoli musicali, gare di ballo a coppie e antichi giochi per bambini animeranno la festa, garantendo un’esperienza coinvolgente per tutti.

Il percorso gastronomico sarà un vero viaggio tra gli stand con degustazioni di prodotti locali, offrendo ai partecipanti l’opportunità di deliziarsi con le prelibatezze della zona. Spazio anche agli amanti dell’artigianato.

Inoltre, l’olio novello sarà disponibile per l’acquisto, consentendo ai visitatori di portare con sé un assaggio autentico di Ficarra. Le visite guidate ai musei della cittadina offriranno, invece, uno sguardo più approfondito sulla ricca storia e cultura del luogo.

“Sapori di San Martino” promette quindi di essere una giornata ricca di buon cibo, tradizione e divertimento, mettendo in evidenza l’accoglienza calorosa di Ficarra e la sua offerta gastronomica unica. Una festa imperdibile per chi desidera immergersi nell’atmosfera autentica di questo paese.

la nota del dirigente scolastico di Brolo

Laboratorio didattico “Sapori di San Martino” – Ficarra.

Facendo seguito a quanto comunicato dall’Assessorato all’Istruzione e alla Cultura del Comune di Ficarra, si invitano le Famiglie e i Docenti a partecipare alla seconda edizione dei Sapori di San Martino che si terrà sabato 18 novembre 2023, dalle ore 10.30, presso il parcheggio di Via Logge di Ficarra.

Gli Alunni possono partecipare al laboratorio didattico con raccolta e spremitura delle olive che si effettuerà presso il Museo Didattico dell’Olio di Ficarra.

Giacomo Arena