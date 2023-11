Barcellona PG – Un fiume di gente alla mostra “Tra Natura ed Emozioni” dell’artista Giuseppe Milione

“Tra Natura ed Emozioni” è il titolo della mostra dell’artista e pittore Giuseppe Milone, che si è tenuta presso la Galleria Civica “Seme d’Arancia” a Barcellona Pozzo di Gotto.

La mostra è stata organizzata in stretta sinergia con i Lions Club di Barcellona, di cui la dott.ssa Nadia Rivetti è il presidente.

La passione del signor Giuseppe nasce all’età di 10 anni, quando entra a far parte del mondo dell’arte, sotto guida del mastro e pittore Nino Leotti. A quei tempi il maestro Leotti passava molto del suo tempo libero dipingendo scorci di paesaggi con stradine di campagna, ed a lui tante volte si univano i suoi colleghi Giuseppe Migreco e Renato Guttuso, amici intimi. Rimanendo seduti in terrazza della vecchia casa colonica del Leotti, trascorrevano intere giornate a dipingere quelle vedute e quei scorci paesaggistici collinari dei quali rimanevano incantati.

Il Milone che abitava in questo paesino collinare ed era coetaneo dei figli dei Leotti, nonché loro compagno di giochi, sin dalla tenera eta sentiva un’attrazione per le opere per predetti maestri ed iniziativa anch’egli a dipingere. Cosi il maestro, avendo notato la vena artistica nei disegni di Milone, lo indirizzava presso una scuola serale di pittura per meglio perfezionarsi.

La scuola era diretta dal maestro Crinò, anch’esso nota l’abilità e l’astro del nascente artista Milone e l’anno successivo (1958) lo inizia alla dimensione pittorica, facendolo operare concretamente.

Il sogno di Milone stava per realizzarsi e tutto l’entusiasmo e l’energia del giovane spirito artistico li cristallizzava nei propri dipinti. Dopo sette anni di scuola, continuava da solo il cammino artistico. Incomincia cosi pian piano a esporre le proprie opere. Successivamente partecipa a tanti concorsi, sia in Italia che all’estero riscuotendo notevole successo a giudizi positivi da parte di critici d’arte fame mondiale, come Andrea Nania ed altri. Ha partecipato a numerose “collettive” ed “estemporanee”, a diverse concorsi nazionali ed internazionali vincendone parecchi. Ha riscontrato sempre grande successo di critica da maestri d’arte che concordano nell’evidenziale l’estrema luminosità, le linee chiare, la grande attenzione alle luci ed alle ombre, la particolare cura che ogni opera di Giuseppe Milone possiede.

Angela Serena Lo Conti