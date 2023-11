Torrenova, arriva il cartellone per il Natale 2023

“Il Natale e’ ormai alle porte e abbiamo voluto regalare ai nostri concittadini, e non, occasioni di svago e divertimento gustando a pieno le prossime festività.”

Queste le parole del sindaco Salvatore Castrovinci, che insieme alla giunta ha predisposto il cartellone degli eventi per il Natale 2023, su cui tiene a precisare: ” Anche per il cartellone natalizio, così come avvenuto per quello estivo, non si attingera’ dalle casse comunali. Occorre ancora una volta, ringraziare, le nostre attività commerciali, che continuano ad essere essenziali per organizzare eventi nel nostro paese. Evento da non perdere sarà il 31 dicembre, dove attenderemo tutti insieme, l’anno nuovo che speriamo possa regalarci solo cose belle”. L’assessore allo spettacolo e turismo Daniele Radice, ha invece dichiarato:” Un Natale particolarmente dedicato ai più piccini, che costituiscono il futuro della Torrenova di domani. Ritornano anche la Cena per gli Anziani, in Borgo di Natale, le classiche tombolate ed i momenti dedicati alla musica. Giorno 7 dicembre verrà invece acceso l’albero di luci di piazza Inferrera. Ci sarà spazio anche per la solidarietà e gli eventi per i diversamente abili”.