Sant’Agata Militello: “Tutti insieme”, gli studenti dell’ITET in visita alla Posta

Dodici studenti dell’ITET Tomasi di Lampedusa di Sant’Agata di Militello hanno partecipato al progetto “Tutti Insieme”. Accompagnati dai loro insegnanti, gli alunni sono andati all’ufficio postale di Sant’Agata di Militello per svolgere alcune attività che di solito non si apprendono a scuola.

Accolti dal direttore Donato Russo, i ragazzi hanno svolto un compito di realtà. Hanno visto come scegliere il numero in base alle attività da fare, distinguendo l’invio dei pacchi dal pagamento dei bollettini. Hanno quindi aspettato il proprio turno, per poi essere invitati a compilare i bollettini, vedere le modalità d’invio di lettere o cartoline e richiedere altre informazioni sui servizi offerti dalla posta.

Il progetto “Tutti Insieme” è un cammino che alcuni alunni con bisogni educativi speciali intraprendono con dei tutor, loro compagni di scuola, per favorire l’inclusione. Non basta stare tra i banchi: per acquisire autonomia nello svolgimento dei propri bisogni personali e sviluppare il senso di appartenenza alla comunità, è fondamentale potersi immergere nel “mondo reale”. A ottobre, l’esperienza è stata in un supermercato; ora, in un ufficio postale.

Sono stati coinvolti otto ragazzi e quattro studenti-tutor, oltre agli insegnanti e agli Asacom. Così il progetto diventa un modo anche per creare nuove amicizie e promuovere l’inclusione tra studenti di classi diverse. È una grande occasione anche per conoscere il territorio e acquisire delle abilità pratiche che possano migliorare la vita quotidiana: chiedere delle indicazioni, fornire i propri dati anagrafici o conoscere gli uffici pubblici diventano delle nuove competenze.