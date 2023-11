Sant’Agata Militello, furgone impatta contro barriera new jersey in cemento. Conducente lievemente ferito

Un incidente autonomo si é verificato all’alba di oggi sul lungomare di Sant’Agata di Militello.

Per cause in corso di accertamento un furgone per il trasporto di quotidiani che procedeva in direzione Palermo sul SP 162 bis, ha impattato, nel tratto della Villa Falcone-Borsellino contro la barriera new jersey in cemento, posizionata lungo la carreggiata per interdire il traffico veicolare in occasione della fiera storica del 14 e 15 novembre.

Fortunatamente il conducente se l’è cavata solo con qualche contusione. Sul posto per i rilievi gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di PS di Capo d’Orlando e la ditta SOS strade per il ripristino della condizioni di sicurezza del manto stradale.