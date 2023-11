San Filippo del Mela: Anna La Rosa presenta il suo romanzo “Una vita, due vite, tutte le vite”

Promuovere gli scrittori, i pittori e i talenti del territorio è la mission dell’Amministrazione Comunale di San Filippo del Mela che in collaborazione con Anna Celi, responsabile della Biblioteca Comunale, e di varie associazioni del territorio sta organizzando vari eventi che catturano l’attenzione dei cittadini e delle scuole.

Tra le protagoniste di questo progetto è stata la scrittrice e Pittrice Anna La Rosa, nota nel panorama letterario siciliano per la sua scrittura semplice ed efficace e per le sue svariate partecipazioni a vari concorsi letterari dove più volte è stata premiata.

La scrittrice filippese ha presentato il suo quinto libro dal titolo “Una vita, due vite, tutte le vite” scritto nel periodo della pandemia che racconta il dialogo di tre persone di generazioni diverse che si incontrano quasi per caso, ma in un periodo difficile riescono a diventare complici di vari dialoghi raccontati in questo romanzo edito dalla Lombardo Edizioni.

A moderare l’incontro il nostro Francesco Anania.

Alla presentazione del libro hanno dialogato con la scrittrice il Sindaco Gianni Pino, il Presidente del Consiglio Gabriele Saporita e l’editore Antonio Lombardo.

Presenti anche gli amministratori comunale Teresa Artale, Francesco Iarrera, Filippo Fiorello e la Dirigente ai Servizi Sociali Nunziella Fiorello.

Da segnalare la presenza di un buon pubblico e tra loro alcuni ospiti della casa di cura Oasi San Paolo di Olivarella.