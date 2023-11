Va in onda questa sera alle ore 20.50 su Antenna del Mediterraneo “Senza Appello”. Il programma a cura di Salvatore Saccà punta i fari sulla sanità in Sicilia, poche luci, molte ombre, mettendo in evidenza tra gli altri lo status degli ospedali, la vicenda collegata alle privatizzazioni, i concorsi mancati, il numero esiguo di infermieri e medici. Il programma, con ospiti in studio ed interviste esterne, andrà in onda questa sera alle ore 20.50, con replica domani ore 14.30.