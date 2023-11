Il concorso “Talent Kids” sarà di scena sabato a Milazzo

Belli, talentuosi, eleganti e sorridenti sono i bambini del concorso nazionale “Talent Kids” promosso dalla New Meta Event del patron Alessio Forgetta e organizzato per le provincie di Messina, Catania, Ragusa e Siracusa dall’ARF Spettacoli che ha come coordinatrice la straordinaria Nuccia Sottile.

Talent Kids è il primo concorso italiano che offre ai giovanissimi l’opportunità di mostrare i loro talenti. L’iscrizione è ancora aperta e gratuita al 339 8254709.

Il trenino del concorso farà tappa a Milazzo, nell’accogliente Villa Cuciti, sabato 18 novembre a partire dalle ore 20:30, per una selezione all’insegna della moda, del canto e del ballo, presentata da Francesco Anania che farà conoscere, tra gli applausi del pubblico, i piccoli partecipanti che in seguito saranno protagonisti in una puntata di “Momenti in TV” nella nostra emittente Antenna del Mediterraneo (canale 82).

Tutti possomo partecipare ed iniziare un percorso divertente e all’insegna dell’alta professionalità dove i grandi protagonisti saranno i bambini e le bambine dai 4 ai 13 anni e per la sezione moda ci saranno gli occhi attenti di Bimbo Mix Milazzo che selezionerà i suoi piccoli modelli.

Tra gli ospiti la cantante Ambra Ilacqua, già finalista regionale del concorso, la straordinaria Gabriella Bisignano, una delle voci del famoso gruppo musicale Atmosfera Blu, e il cantante in grande crescita Antonio Cannistra.

Durante la serata spazio anche al “Momento Dance con DJ Piero” e conosceremo ancora meglio la scrittrice e pittrice Anna La Rosa e la Dott.ssa in scienze dell’educazione Donatella Manna.