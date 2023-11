Distretto sanitario di Mistretta: la campagna di prevenzione del tumore del colon-retto

Ha preso il via la campagna di prevenzione del tumore del colon-retto nel Distretto Sanitario di Mistretta, con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione e favorire la diagnosi precoce dei possibili casi di patologia oncologica. Lo scopo dei programmi di screening è quello di favorire la diagnosi precoce al fine di aumentare le possibilità di cura e di guarigione, rivolgendosi direttamente a persone che sono in una fascia di età in cui il rischio di ammalarsi per questi tumori è più elevato. Per tale ragione, l’organizzazione provinciale dello screening del tumore del colon-retto, che fa capo al centro gestionale screening diretto dalla dottoressa Sara Cuffari, ha intrapreso questo percorso alla prevenzione in collaborazione con le farmacie di tutto il territorio della provincia. Anche nel distretto sanitario si è registrata negli anni un’alta incidenza di tumori del colon, ed è per tale motivo che la Direzione, coadiuvata dal Antonino Oieni, responsabile della medicina legale e fiscale del distretto e dall’unità operativa comunicazione, ha ritenuto necessario attivare iniziative di sensibilizzazione e sostegno alla diffusione dello screening.