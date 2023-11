“I cani di Didyme”, venerdì al teatro di Capo d’Orlando la presentazione dell’ultimo libro di Luciano Armeli Iapichino

Il cineteatro Rosso di San Secondo di Capo d’Orlando ospiterà venerdì 17 novembre la presentazione del libro “I cani di Didyme – All’ombra del faro” scritto da Luciano Armeli Iapichino, da anni impegnato nella denuncia del malaffare e dell’intreccio massonico – mafioso in Sicilia. Il racconto è ambientato nelle Isole Eolie e assume i contorni di un giallo articolato tra realtà e fantasia che si dipana attraverso il colloquio con una persona scomparsa.

Alla presentazione interverrà l’avvocato Fabio Repici, penalista noto per aver rappresentato i familiari delle vittime di alcuni dei più rilevanti delitti politici e di mafia degli ultimi decenni, come quelli della stiratrice di Saponara, Graziella Campagna, del Giornalista Beppe Alfano, dell’urologo barcellonese Attilio Manca e dell’agente di polizia Antonino Agostino.

La presentazione del libro “I cani di Didyme”, edito da Armenio, è programmata per le ore 17,30 di venerdì 17 novembre e si avvale dei patrocini del Comune di Capo d’Orlando, dell’Associazione Fidapa, dei club del Rotary, Lions e Kiwanis. La scenografia dell’evento è curata da Mauro Cappotto.