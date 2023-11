Alcara Li Fusi: il progetto sui cammini religiosi con il comune di Adrano

I comuni di Alcara Li Fusi – ente capofila e di Adrano parteciperanno all’avviso pubblico per lo sviluppo dell’offerta turistica dei cammini religiosi italiani e nel caso il loro progetto dovesse essere finanziato, si impegneranno a cofinanziare per un importo di 15 mila euro ciascuno.

L’offerta turistica del cammino religioso è il “Trekking del Santo, Il Cammino Etna Nebrodi di San Nicola Politi” attraverso la valorizzazione degli immobili pubblici presenti sui percorsi dei cammini religiosi, finalizzata all’attivazione di servizi di sosta, permanenza, svago dei visitatori e miglioramento della fruibilità dei percorsi.

Il “Trekking del Santo, Il Cammino Etna Nebrodi di San Nicola Politi” è il primo dei cammini sacri in Sicilia e collega il territorio di due principali parchi naturali della Sicilia, il Parco dell’Etna partendo dal comune di Adrano ed il Parco dei Nebrodi con il comune di Alcara Li Fusi. I due comuni hanno manifestato la volontà di instaurare una rete partenariale per la quale hanno condiviso un’idea progettuale dal titolo “Cresciamo noi cresce il territorio con il Trekking del Santo”.

Per quel che riguarda invece il comune di Alcara Li Fusi, dopo aver presentato specifica istanza, ha ottenuto dall’assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità un importo di poco superiore ad 11 mila euro per la costituzione di comunità energetiche rinnovabili e solidali. Il comune guidato dal sindaco Ettore dottore, per questo obiettivo, si avvarrà dei servizi della ditta Nousquare srl di Sant’Agata di Militello.