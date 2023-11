Patti – Presentato il libro “La Cattura” di Maurizio De Lucia. Il racconto dell’arresto di Matteo Messina Denaro – VIDEO

In un sala gremita in ogni ordine di posto, quella di piazza Mario Sciacca a Patti, ieri sera è proseguita la rassegna “Scrusciu – incontri d’autore” organizzata dall’Aciap “Libero Grassi”, insieme al Centro Studi Antimafia “Paolo Borsellino” di Patti, a “S.O.S. impresa – Rete per la legalità – e alla libreria Capitolo 18 di Patti. Ieri è stato presentato il libro “La Cattura”, scritto dal procuratore capo di Palermo, Maurizio De Lucia e dal giornalista Salvo Palazzolo. Il procuratore ha dialogato con il giornalista Nuccio Anselmo.