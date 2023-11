Diocesi di Patti, nominati tre nuovi parroci e quattro vicari parrocchiali

– Don Giuseppe Lombardo, parroco della Parrocchia «Santa Caterina» in Patti Marina; – Don Cirino Lo Cicero, parroco della parrocchia «San Nicolò di Bari» in Tortorici;

– Don Giuseppe Vivaldi Maimone, Vicario parrocchiale della parrocchia «Sacro Cuore di Gesù» in Patti; – Don Salvatore Montagno Cappuccinello, Vicario parrocchiale della parrocchia «Maria Santissima Assunta» in Cesarò; – Don Giuseppe Mammana, Vicario parrocchiale della parrocchia «San Benedetto il Moro» in Acquedolci; – Don Michel Ranaivo, vicario parrocchiale della parrocchia «San Nicola di Bari» in Patti. Don Leonardo Maimone, che per anni ha guidato la parrocchia “Santa Caterina” di Marina di Patti, prenderà il posto di don Angelo Costanzo che per 41 anni ha retto la comunità pattese di San Nicola. Don Giuseppe Lombardo, negli ultimi tre anni e mezzo, è stato vicario parrocchiale del “Sacro Cuore di Gesù” di Patti, mentre don Cirino Lo Cicero è stato parroco di un’altra comunità di Tortorici, “Maria Santissima Addolorata”. Don Giuseppe Vivaldi Maimone e don Salvatore Montagno Cappuccinello sono stati ordinati sacerdoti il 6 ottobre scorso, mentre don Giuseppe Mammana, deiMissionari Oblati di Maria Immacolata, “rientra” in diocesi dopo tanti anni in missione.. Inoltre, il 10 novembre scorso, il Vescovo ha nominato membri del Collegio dei Consultori, per il quinquennio 2023 – 2028, i Reverendissimi Presbiteri:

Don Basilio Rinaudo, Don Emanuele Di Santo, Fra Felice Confaloni, Don Gino Fichera, Don Ciro Versaci, Don Vincenzo Rigamo, Don Giuseppe Pichilli e Don Vincenzo Vitanza.