Per quattro giorni l’autostrada A20 Messina-Palermo rimarrà chiusa tra gli svincoli di Milazzo e Rometta. La decisione è scaturita per permettere i lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione del tratto della A20 compreso tra gli svincoli di Milazzo e Rometta.

Il traffico veicolare verrà deviato sulla SS 113 per i quattro giorni previsti per i lavori. Nelle scorse ore si è svolto un tavolo tecnico in Prefettura per pianificare tutte le operazioni di viabilità.