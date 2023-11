Capo d’Orlando – Prorogata al 18 novembre la scadenza per l’invio dell’autolettura delle utenze idriche – VIDEO

Sarebbe scaduto oggi, 10 novembre, il termine ultimo per inviare all’ufficio acquedotto l’autolettura dei consumi dell’acqua dei titolari delle utenze idriche di Capo d’Orlando.

La scadenza è stata prorogata al 18 novembre, visto che su circa 8.000 utenze registrate nel comune, soltanto 1000 hanno fatto pervenire i propri numeri.

L’autolettura del contatore consentirà di ricevere la bolletta in linea con i consumi effettivi. Si potrà comunicare il tutto via WhatsApp, e-mail o telefono. Nel caso non fosse comunicata, il cittadino pagherà la bolletta in linea con i consumi degli anni precedenti, rischiando così di pagare un sovrapprezzo.

L’Ufficio Acquedotto di Capo d’Orlando offre tante possibilità semplici e comode per comunicare l’autolettura del contatore.

La lettura può essere comunicata: