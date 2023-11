Autostrada A20, segnalata la presenza di cinghiali sulla carreggiata tra Tusa e Buonfornello

Con un post sulla propria pagina social un appartenente alle forze dell’ordine ha segnalato questa sera la pericolosa presenza di cinghiali in diversi punti della carreggiata nel tratto della A/20 tra Tusa e Buonfornello, sollecitando chi percorre occasionalmente o giornalmente l’autostrada a prestare massima attenzione e a moderare la velocità.

A quanto riferito, questa sera é toccato proprio all’agente evitare il peggio in prossimità dello svincolo di Castelbuono, dove sarebbe stato costretto ad una brusca manovra, per evitare l’impatto con uno grosso suide in uscita da una galleria, dalla quale, fortunatamente, sarebbe uscito indenne. L’automobilista ha proceduto alle opportune segnalazioni alle autorità, rendendo poi pubblico l’accaduto, al fine di sollecitare gli utenti dell’autostrada a percorrere il tratto a velocità consona.

Il problema della proliferazione di cinghiali e maiali selvatici nell’area nebroidea e madonita non é limitato, dunque, ai gravi danni che ne derivano all’agricoltura o alle scorribande di gruppi di esemplari nelle vicinanze dei centri abitati, in cerca di cibo. Non é infatti la prima volta che si segnala la pericolosa presenza di suidi selvatici sulle carreggiate di strade ed autostrade del comprensorio tirrenico ed in passato si sono verificati anche incidenti stradali.

Lo scorso settembre un gruppo di cinghiali era stato segnalato sempre sulla A20 in direzione Messina, nella piazzola di sosta Santa Lucia, nei pressi di Cefalù, forse attirati da spazzatura e scarti di cibo. In quella circostanza era stato necessario l’intervento della Polstrada, per ripristinare le condizioni di sicurezza dell’autostrada.