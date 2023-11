Sant’Agata Militello, l’Inter Club Javer Zanetti premiato per i 40 anni di storia a San Siro

Un festa speciale ed anticipata di qualche mese per l’Inter Club Javer Zanetti di S. Agata di Militello, che il prossimo giugno celebrerà 40 anni di storia.

Con una cerimonia di premiazione che si è svolta domenica 29 ottobre scorso sul prato di San Siro, prima del fischio di inizio dell’incontro Inter- Roma, valevole per la decima giornata di campionato di seria A, la società nerazzurra ha consegnato al club santagatese la maglia celebrativa, assegnata prima poiché l’anniversario cadrà nella stagione 2023/2024.

A ricevere il riconoscimento, il presidente del club Patrizio Caliò, insieme ad Antonino Sutera, componente del direttivo, mentre il nome della Città di S. Agata veniva proiettato sul maxi schermo del Meazza.

“Un emozione unica che ripaga a pieno l’impegno messo in campo da tutti i presidenti, vicepresidenti, consiglieri, soci in 40 anni di storia.” ha commentato Caliò via social.

L’Inter Club è stato fondato il 28 giugno del 1984 e da allora, tra alti e bassi, al di là dei colori e dell’appartenenza, rappresenta una delle poche realtà associative del comprensorio che sono riuscite a resistere nel tempo e persino a rilanciare, due anni fa, la campagna di adesioni passando da un sessantina di iscritti ad oltre 200 nel 2023, richiamando tifosi anche da altri comuni del comprensorio.

Il presidente Caliò, soddisfatto per i risultati sin qui ottenuti, non ha voluto anticipare nulla, ma ha lasciato intendere che per festeggiare il 40mo compleanno del club ha in mente qualcosa di speciale.

Insieme all’Inter Club di S. Agata sono stati premiati anche quelli di Randazzo e Caltanissetta per i loro 20 anni di attività.