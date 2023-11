Sinagra – Natale 2023, 6° concorso “Il presepe più originale”: 1a edizione in memoria di Antonio Bivacqua

La Pro Loco di Sinagra, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Sinagra, la Parrocchia S.Michele Arcangelo e l’Associazione Musicale V. Bellini, organizza la I Edizione in memoria di Antonio Bivacqua, presepista sinagrese che metteva ogni anno le sua arte a disposizione del proprio paese. L’obiettivo è quello di mantenere in vita il ricordo di Antonio, sempre a disposizione e accanto a tutti, inserito in vari contesti sociali di cui era molto orgoglioso.

Il Natale rappresentava per lui un insieme di religiosità e arte di cui andava fiero. Nell’ambito della valorizzazione delle attività turistiche e al fine di rendere partecipe tutta la cittadinanza alle festività natalizie 2023/2024, questi Enti organizzano un concorso per la realizzazione del presepe più originale da esporre negli spazi, negli angoli del paese o nelle vetrine, giunto oramai alla sua sesta edizione. Lo spirito della manifestazione è quello di creare un itinerario di presepi e addobbi natalizi per le vie di Sinagra, che come paese presepe si presta alle decorazioni del Natale.

Al concorso possono partecipare tutti i titolari di esercizi commerciali, i cittadini, le associazioni, gli istituti scolastici ecc., compilando un apposito modulo da scaricare dal sito internet www.prolocosinagracentofontane.it o da ritirare presso la Pro Loco di Sinagra.

Gli autori dei tre migliori allestimenti – determinati da un’apposita Commissione giudicante – riceveranno in premio targhe/coppe. Il termine ultimo per la presentazione del modulo di partecipazione è il 2.12.2023, mentre per la realizzazione dell’allestimento dei presepi è fissato per giorno 8.12.2023

Angela Serena Lo Conti